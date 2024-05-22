شكرا لقرائتكم خبر عن 15 نصيحة من مركز المناخ للمزارعين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ اليوم شهر برمهات سابع الشهور فى التقويم القبطى، وسمى بذلك نسبة إلى "بامونت" إله الحرب والحرارة وهو الموصوف بالثور المنصور، حيث تشتد فيه الحرارة لنضج المزروعات وأطلق عليه المصريون أيضا شهر الشمس والحرارة الصغيرة لأن حرارته ترتفع خلال النهار ويكون بارد ليلًا.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم نصائح الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى:

1- لا بد أن تكون الأرض بها نسبة رطوبة "مروية".

2- ري القمح يكون بحساب "حسب نشاط الرياح بعد الري" وعدم فطام القمح مبكرًا.

3- تقريب فترات الري بالتنقيط لكافة الزراعات التى يتم ريها بالتنقيط.

4- تهوية البلاستيك للصوب والانفاق طول اليوم .

5- الحذر من المن والتربس على كافة المحاصيل.

6- الحذر من البياض الدقيقي على المانجو والقمح والعنب المبكر.

7- تكثف إضافة الفولفيك وعالى الفسفور لأشجار الفاكهة كلها مع الري.

8- زيادة التوتا ابسلوتا على الطماطم وتتنقل على البطاطس الصيفي.

9- دودة فراشة الياسمين سوف تظهر على الزيتون.

10- الجيل الأول من دودة عناقيد العنب سيظهر مبكرًا .

11- . لابد من رش الكمون واليانسون والكسبرة والشمر والكراوية بوتاسيوم فوسفيت أو سترات بوتاسيوم هذه الفترة.

12 – الاهتمام بمركبات التحجيم في البطاطس والبصل والثوم والبنجر المتأخر .

13- تحصين البطاطس الصيفي من الندوة المتأخرة والندوة البدرية والتبقع البني .

14 – الاهتمام بمركبات الكالسيوم بورون والكالسيوم فوسفيت لبساتين المانجو التى دخلت في العقد .

15- محاصيل العروة الصيفية المبكرة التى زرعت الايام الماضية يكون عالي الفسفور أساسي.