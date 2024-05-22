شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن المركبة البرمائية متعددة الاستخدامات لتطهير الترع والمصارف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبحث وزارة الموارد المائية والرى مقترحات تطوير منظومة صيانة المجارى المائية، وفكرة تنفيذ مركبة برمائية متعددة الاستخدامات لتطهير الترع والمصارف، وذلك فى إطار حرصها على تطوير منظومة الصيانة الوقائية بالوزارة لتمكينها من التعامل الاستباقى لتجنب حدوث المشاكل والأزمات، مع تفعيل دور الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية في مجال تطهير الترع .‬

وفى التقرير التالى نتعرف على المركبة البرمائية متعددة الاستخدامات:

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‎1- المركبة البرمائية متعددة الاستخدامات لتطهير الترع والمصارف تعمل على جنزير مطاط.

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2 - ‎تستخدم في حصاد ورد النيل وعصره للتخلص من السوائل ثم ضغطه لخفض وزنه وحجمه بدلاً من حصاد النبات بمحتواه من المياه.

3- ‎تطهير الترع المبطنة وغير المبطنة والمصارف بدون التأثير سلبا على الجسور كحل بديل أكثر فاعلية وأقل تكلفة من معدات التطهير الميكانيكي والتي قد تؤثر على جسور الترع والمصارف أثناء أعمال التطهيرات.

4- ‎أن تكون المعدة مناسبة للترع والمصارف ذات عرض قاع متنوع " 1 متر فأعلى"، وأن تكون أقل تأثيراً على بنية الجسور والطرق، ولها القدرة على التحرك على ميول جسور الترع والمصارف بسهولة لتسهيل أعمال التطهيرات بكامل طول المجرى المائى.

5- تركيب شفرات مختلفة للتعامل مع مختلف أنواع الحشائش والمخلفات.

‎6- تصميم المركبة بما يحقق سهولة تحركها عبر الترع والمصارف.