شكرا لقرائتكم خبر عن فتح 95 سوقا بـ160 دولة للصادرات الزراعية فى 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‫أولت القيادة السياسية ثقة كبيرة فى القطاع الزراعى، وهو ما ساهم فى نجاح منظومة إدارة الصادرات الزراعية كنتيجة لنجاح المشروعات الزراعية فى الدلتا الجديدة وشرق العوينات تأكيدًا للثقة الكبيرة فى أهمية المؤسسات البحثية التابعة لوزارة الزراعة فى إدارة ملفات الزراعة المصرية وكذلك الجامعات المصرية.

وفى التقرير التالى نتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بالصادرات الزراعية:

1- نجحت مصر في فتح 95 سوقا خلال العشرة سنوات الماضية وتصدير أكثر من 400 ‏سلعة زراعية لـ 160دولة .

2- ما يتم تصديره هو الفائض عن احتياج السوق المحلى وللسلع والمنتجات التي يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية مثل الموالح – الفراولة – البطاطس وغيرها من المنتجات.

3- التصدير يستهدف زيادة العائد الاقتصادي ودعم المزارع والمنتج المصري وذلك نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة.

4- التصدير من أهم مصادر العملات الأجنبية، حيث بلغ إجمالي الصادرات من الإنتاج الزراعى الطازج والمصنع العام الماضي حوالي 9 مليارات دولار.

5- يتم حالياً تصدير أكثر من 400 ‏سلعة لـ 160سوق.

6- من أهم الأسواق التى تم فتحها السوق الياباني في عام 2020.

7- مصر احتلت المركز الأول عالمياً في صادرات البرتقال والفراولة المجمدة للعام الثالث على التوالي.

8- من بين أهم المنتجات الزراعية التي تم تصديرها إلى الخارج هي الموالح بنحو 2 مليون طن يليها البطاطس بحوالى 950 ألف طن ثم جاء البصل فى المرتبة الثالثة بنحو 412 ألف طن ثم بعض أصناف الخضر والفاكهة الأخرى.

9- تم إعادة تواجد البصل المصري على منصة استيراد المنتجات الزراعية إلى المملكة العربية السعودية في إطار جهود وزارة الزراعة لدعم منظومة الصادرات المصرية إلي دول العالم.