شكرا لقرائتكم خبر عن توافد طلاب أولى ثانوى بالجيزة على اللجان لأداء الكيمياء في آخر أيام الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ طلاب الصف الأول الثانوي (عربي - لغات) بمحافظة الجيزة، قبل قليل، في التوافد على اللجان الامتحانية، لأداء امتحان مادة الكيمياء، وذلك في اليوم الأخير لامتحانات الفصل الدراسي الثاني (الدور الأول) للعام الدراسي 2023/2024 للطلاب.

وتنطلق لجنة امتحان مادة الكيمياء، الساعة الثامنة والنصف صباحًا، وتستمر لمدة ساعة ونصف، وذلك حسب جدول الامتحانات المعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وشدد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على عدم حيازة الطلاب أى أجهزة إلكترونية أثناء دخول اللجان، منبهًا على توفير الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات وتوفير الأمن والراحة النفسية، والاهتمام بتعقيم اللجان وتوفير النظافة اللازمة لدورات المياه بصورة مستمرة يوميًا.

ووجه بالإشراف على تنظيم دخول وخروج الطلاب من اللجان وضمان عدم تكدس الطلاب أمام اللجان، مشددًا على مقاومة حالات الغش داخل اللجان وتطبيق القرارات الوزارية الواردة بهذا الشأن وعدم التهاون مع حالات الشغب وتطبيق اللوائح والقوانين بكل حزم مع تلك الحالات.











