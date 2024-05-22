شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تحصد المركزين المتميز والأول بمسابقة جسر اللغة الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد طلاب جامعة القاهرة المركزين المتميز والأول في مسابقة "جسر اللغة الصينية لطلاب الجامعات في مصر"، والتي نظمها نادي جسر اللغة الصينية بالقاهرة تحت رعاية السفارة الصينية، وبمشاركة 32 متسابقًا من الجامعات المصرية.

وتأتي مشاركة طلاب جامعة القاهرة في هذه المسابقة، في إطار حرص الجامعة على دعم طلابها وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في المسابقات المحلية والدولية وتعزيز مهاراتهم في اللغة الصينية.

وهنأ الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، الطلاب الفائزين بالمركزين المتميز والأول، وهم: ياسمين سيد محمد، والحسن علي يوسف، مؤكدًا كفاءة طلاب جامعة القاهرة وتميزهم وقدرتهم على المنافسة، كما أشاد الدكتور الخشت بجهود أعضاء هيئة التدريس في قسم اللغة الصينية بكلية الآداب، ودورهم الفعال في إعداد الطلاب وتدريبهم على أعلى مستوى.

من جانبها، أكدت الدكتورة رحاب محمود رئيس قسم اللغة الصينية ومديرة معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة، حرص الجامعة الدائم على دعم وتشجيع طلابها للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتميزهم وإبداعهم.

يُذكر أن جامعة القاهرة تُحافظ على هيمنتها على مسابقة "جسر اللغة الصينية" لأكثر من عشر سنوات على التوالي، مما يُعد شهادة قوية على تميز برامجها التعليمية في مجال اللغة الصينية، وكفاءة طلابها ومهاراتهم اللغوية والثقافية العالية.