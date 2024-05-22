شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الإعدادية بالجيزة يتوافدون على لجان امتحانى العلوم والتربية الفنية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، قبل قليل، في التوافد على اللجان الامتحانية، لأداء امتحان مادتي العلوم والتربية الفنية، وذلك خامس أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024.

وتنطلق لجنة امتحان مادة العلوم الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر لمدة ساعتين، وتبدأ لجنة امتحان مادة التربية الفنية الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا، وتستمر لمدة ساعتين، وذلك وفقًا لجدول الامتحانات المعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وأهابت مديرية التربية والتعليم بأولياء الأمور التنبيه على أبنائهم عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان، حرصًا على مصلحتهم ومستقبلهم، مشددة على حضور الطلاب إلى لجان الامتحانات قبل الوقت المحدد لبداية الامتحان.

وتعقد امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني فى منهج الترم الثاني بأكمله ويحسب مجموع درجات الطالب فيها من 140 درجة، بالإضافة إلى 140 درجة بالترم الأول، ومن ثم فإن مجموع الطالب فى الشهادة الإعدادية 280 درجة.



توافد طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة على اللجان



توافد طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة



توافد طلاب الشهادة الاعدادية