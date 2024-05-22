شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات نهاية العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق امتحانات نهاية العام الجامعى، اليوم الأربعاء، بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، وتستمر الاختبارات لمدة أسبوع بعد إجازة عيد الأضحى المبارك حتى يوم 26 يونيو المقبل، كما يبدأ ماراثون اختبارات طلاب مرحلة الدراسات العليا يوم 25 مايو الجارى.

وكانت الدكتورة سلوى العوادلى وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب قد قالت فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن اختبارات نهاية العام ستعقد فى مبنى الامتحانات الرئيسى بالكلية وأيضا قاعات ومدرجات الكلية، مشيرة إلى أنه تم مراعاة قرارات مجلس الجامعة لتعقد الامتحانات بنظام الدمج بين الأسئلة المقالية والبابل شيت وصح وخطأ ومراعاة شمولية الاختبار لجميع المقررات الدراسية.

وأشارت وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، إلى إصدار تنبيها لأساتذة المواد ليتم التصحيح بأسرع وقت حتى تتمكن الكلية من اعتماد النتيجة وإعلانها للطلاب وخاصة طلاب السنوات النهائية بالكلية.