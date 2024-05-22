شكرا لقرائتكم خبر عن جروبات الغش تنشر أسئلة امتحان الشهادة الإعدادية فى عدة محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت جروبات الغش أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الشهادة الإعدادية فى عدة محافظات من بينها مادة العلوم فى القليوبية وأسوان ومادة الهندسة فى القاهرة والإسكندرية وأسيوط، والعلوم لطلاب محافظة كفر الشيخ بجانب بعض المحافظات الأخرى، فيما تعمل مديريات التربية والتعليم على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتنتهى غدا الخميس 23 مايو الجارى، امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وفق المواعيد التى حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثانى للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن المديريات والإدارات التعليمية تعمل على تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب، على أن يتم إعلان النتائج فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات بشكل نهائى، كما وجهت بتحرى الدقة والشفافية فى أعمال الامتحانات والتصحيح.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن حالة الطالب تحدد بعد جمع درجات الفصلين الدراسيين الأول والثانى.