شكرا لقرائتكم خبر عن بيعلموهم برمجة.. محاضرة لتلاميذ المدارس المصرية اليابانية لشرح علوم البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تعزيز الإبداع والخيال وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتعليم النشء البرمجة وعلوم البيانات، نفذت المدارس المصرية اليابانية، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، محاضرة لتلاميذ الصف الثالث الابتدائى لتعليمهم البرمجة وكيفية تشغيل الكمبيوتر ووضع بيانات وإنشاء أو تصميم برامج وأبلكيشن يحفظ البيانات أو المعلومات وسداد المصروفات الدراسية من خلال برامج الدفع الذكية، كما تم تعريف التلاميذ على الفارق بين الأبلكيشن والويب سايت، حيث شارك 29 طالبا من مدرستى المصرية اليابانية بالشروق " 1و2" في محاضرة في إحدى شركات البرمجة والمدفوعات المالية بالتجمع الخامس ضمن برنامج زيارات لمادة ديسكفر لتعريف التلاميذ بالمهن المختلفة والبدء في بناء أفقهم للمستقبل



تفاعل تلاميذ المدارس المصرية اليابانية فى المحاضرة



وشهدت المحاضرة تفاعل كبير من التلاميذ وتسائلات كثيرة حول البرمجة وخطوات تصميم أبلكيشن، كما تم استخدام ألعاب سهلة للشرح للتلاميذ ازاى بيتم منح جهاز الكمبيوتر أوامر أو ما تسمى بلغة البرمجة من خلال حصول الكمبيوتر على التعليمات المطلوبة للوصول إلى النتيجة النهائية للسيستم، كما تم التوضيح والشرح البسيط الفارق بين " موبايل أبلكيشن والويندز أبلكيشن" وأزاى أكلم الكمبيوتر بلغته، المتمثلة في لغة البرمجة والتي يجب أن يتعلمها الطفل من خلال عمل برنامج صغير ويبدأ يكبر مع مرور الوقت، وتحويل الأرقام إلى لاين سيستم في البرمجة.



تلاميذ المدارس المصرية اليابانية اثناء المحاضرة

وكان من بين الاستفسارات التي طرحها التلاميذ، كيفية إنشاء برنامج واستغلال المساحات الخالية أو مساحة التخزين في البرنامج أو الأبلكيشن، موحين أنهم استفادوا كثيرا ولديهم حافز كبير في تعلم البرمجة وعلوم البيانات بشكل كبير، كما طالبوا بأن تكون البرمجة حصة نشاط يومية في المدارس حتى يتقنوا لغة البرمجة بشكل كبير أثناء دراستهم حتى المرحلة الثانوية خاصة أن البرمجة هي أهم مهارة يحتاجها سوق العمل ووظائف المستقبل خلال السنوات المقبلة مع ظهور وانتشار الذكاء الاصطناعى.



تلاميذ المدارس المصرية اليابانية



وشارك الطلاب المحاضرة شيماء سعيد، مديرة المدرسة المصرية اليابانية الشروق 2 والشروق 3، ومحمد محسن وكيل المدرسة المصرية اليابانية الشروق 2، وهبة سعيد اخصائي اجتماعي بالمدرسة المصرية اليابانية الشروق 2 ومنه الله عبد العزيز معلمة مادة ديسكفر بالمدرسة المصرية اليابانية الشروق 2 ويسرا جودة رئيس قسم ديسكفر بالمدرسة المصرية اليابانية الشروق 3، وإبراهيم شريف معلم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمدرسة المصرية اليابانية الشروق 3.



محاضرة برمجة لتلاميذ المدارس المصرية اليابانية



محاضرة طلاب المدارس المصرية اليابانية لشرح علوم البيانات



محاضرة لتلاميذ الصف الثالث الابتدائى لتعليمهم البرمجة



محاضرة لتلاميذ المدارس المصرية اليابانية لشرح علوم البيانات