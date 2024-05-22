شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العلاج الطبيعى تعتمد 5 ملايين جنيه لدعم تسجيل حديثى التخرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور سامى سعد النقيب العام للعلاج الطبيعى، إنه إنطلاقاً من دور النقابة الهام والمحوري نحو تحقيق أهدافها المجتمعية والمهنية، وأخصها بالذكر الارتقاء وتنمية مهارات الأعضاء من أطباء العلاج الطبيعي لإعلاء التميز والتخصص فى مجالات العلاج الطبيعى، فقد قرر المجلس اعتماد مبلغ 5 ملايين جنيه لدعم الأعضاء من حديثي التخرج المُقبلين على التسجيل في الدرجات العلمية المهنية أيا كان نوعها نظراً لأهمية الدرجات العلمية في السوق المحلى والاقليمي والدولي.

وأشار سعد، إلى أنه تقرر دعم المسجلين بالدرجة العلمينة المهنية "دبلوم العلاج التنفسي" بمبلغ يقدر بـ (8 آلاف جنيه الي 10 آلاف جنيه)، والمعتمدة والتابعة لوزارة الصحة والسكان "المستشفيات والمعاهد التعليمية)، لافتا إلى أن النقابة العامة للعلاج الطبيعي تستهدف من الأعداد بالمرحلة الأولى عدد لا يقل عن (10) خريجين، مع العلم أن هذه الدرجة العلمية المهنية لها سوقها المفتوح مع الاعتبار أن مرتباتها مجزية جدا عند الممارسة العملية .

ودعا نقيب العلاج الطبيعى، كافة الأعضاء للحرص الشديد والاقبال على هذه الدرجة.