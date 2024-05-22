شكرا لقرائتكم خبر عن تداول أسئلة امتحانى الهندسة والعلوم لطلاب الإعدادية بالقاهرة والجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداولت صفحات الغش الإلكترونى أسئلة امتحان مادة الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، وأيضا امتحان مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، بعد بدء لجنة الامتحان، فيما تعمل المديريات التعليمية على ضبط اللجان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن امتحانات الشهادة الإعدادية مسئولية مديري المديريات التعليمية، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى ضبط الامتحانات، وبالتالي لمدير المديرية الحق في اتخاذ القرار المناسب لتحقيق هذا الهدف، موجها بعقد اجتماعات مع مديرى الإدارات ورؤساء اللجان لتنفيذ التعليمات والإجراءات التى تضمن انضباط العملية الامتحانية، فضلا عن ضرورة تكثيف متابعة مديرى المديريات التعليمية المستمرة للجان أثناء فترة الامتحانات، مشددا على كافة مديري المديريات بالمرور بشكل متواصل طوال فترة الامتحانات على مختلف اللجان للتأكد من تطبيق الاجراءات التي تضمن سلامة سير الامتحانات.



