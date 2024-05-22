شكرا لقرائتكم خبر عن خامنئى يصلى على جثمان الرئيس الإيرانى الراحل والوفد المرافق له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صلى المرشد الأعلى الإيرانى على خامنئى اليوم الأربعاء، فى جامعة طهران، على جثمان الرئيس الراحل إبراهيم رئيسى والوفد الذى كان برفقته عندما سقطت مروحيتهم شمال غرب البلاد.

ومنذ الساعة السابعة والنصف صباحا بدأت فى جامعة طهران مراسم تشييع الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، وإمام جمعة تبريز آية الله محمد علي آل هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، ورئيس فريق حماية رئيس الجمهورية مهدي موسوي والطيار طاهر مصطفوي ومساعد الطيار محسن دريانوش والمساعد الفني للطيار بهروز قديمي.

وعقب صلاة خامنئي على الجثامين، بدأ حمل الجثامين على أكتاف أهالي العاصمة الذين توافدوا بأعداد كبيرة من جامعة طهران حتى ساحة آزادي.

وأقيمت الليلة الماضية مراسم توديع رئيسي ورفاقه في مصلى طهران بحضور غفير لأهالي العاصمة، ومساء اليوم ستقام مراسم التأبين في طهران بحضور المسؤولين الأجانب والدوليين.

وسيتم توديع جثمان رئيسي صباح يوم غد الخميس في خراسان الجنوبية ومن ثم سيوارى الثرى في الحرم الرضوي في مشهد.

ولقي رئيسي مصرعه، برفقة عبداللهيان ورفاقهما الأحد الماضى، إثر تحطم مروحية كانت تقلهم في منطقة ورزقان في محافظة أذربيجان الشرقية.

وكان رئيسي ورفاقه في طريقهم إلى تبريز بطائرة هليكوبتر بعد مراسم تدشين سد "قيزقلعة سي" التي أقيمت بحضور الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، لكن هذه المروحية تعرضت لحادث في منتصف الطريق وسقطت في منطقة ورزقان.