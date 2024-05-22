شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى نفسك من الإصابة بسرطان البروستاتا.. وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن الوقاية من سرطان البروستاتا مشيرة إلي أنه يجب التوجه لأقرب وحدة صحية لإجراء الفحص الطبى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام .

وتابعت وزارة الصحة والسكان : إذا كنت مستهدفا بالفحص يجب القيام بالاجراءات التالية :

. عليك إجراء تحليل PSA في المستشفيات الخاصة بالمبادرة حتى في حالة عدم وجود أعراض أو تاريخ مرضي بالعائلة

. في حالة وجود بعض الأعراض المرجحة عليك مراجعة المختصين في المبادرة لعمل التحليل المطلوب

. في كثير من الأحيان يكون المرض من الأنواع الهادئة ولا تحتاج لبدء أي علاج أثناء التشخيص وإنما المتابعة الدورية

. في أغلب الأحيان لا يحتاج سرطان البروستاتا في مراحله المبكرة لتلقي أي نوع من أنواع العلاج الكيميائي