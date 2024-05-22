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كيف تحمى نفسك من الإصابة بسرطان البروستاتا.. وزارة الصحة تجيب

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القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن الوقاية من سرطان البروستاتا مشيرة إلي أنه يجب التوجه لأقرب وحدة صحية لإجراء الفحص الطبى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام . 

وتابعت وزارة الصحة والسكان : إذا كنت مستهدفا بالفحص يجب القيام بالاجراءات التالية :

. عليك إجراء تحليل PSA في المستشفيات الخاصة بالمبادرة حتى في حالة عدم وجود أعراض أو تاريخ مرضي بالعائلة

. في حالة وجود بعض الأعراض المرجحة عليك مراجعة المختصين في المبادرة لعمل التحليل المطلوب

. في كثير من الأحيان يكون المرض من الأنواع الهادئة ولا تحتاج لبدء أي علاج أثناء التشخيص وإنما المتابعة الدورية

. في أغلب الأحيان لا يحتاج سرطان البروستاتا في مراحله المبكرة لتلقي أي نوع من أنواع العلاج الكيميائي

 


كيف احمي نفسي من الاصابة بسرطان البروستاتا

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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