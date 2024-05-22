شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه 8 ساعات عن مركز الصف بالجيزة مساء الجمعة لأعمال الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مركز الصف والقرى التابعة له.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال الصيانة بخط المياه العكرة قطر 1200 مم، الأمر الذي يستلزم قطع المياه لمدة 8 ساعات بدءًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 24/ 5 / 2024 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 25/ 5/ 2024؛ لإنهاء أعمال الصيانة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بـ انقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

وكانت أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، 4 طرق للتواصل مع الشركة وإرسال الشكاوى والاستفسارات حول الخدمات المقدمة، على النحو التالي:

-الواتس اب الخاص بالشركة على رقم: 0122179777 .

-الاتصال بالخط الساخن 125.