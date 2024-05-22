شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يتوجه إلى طهران لتمثيل مصر فى مراسم العزاء الرسمى للرئيس الإيرانى الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه وزير الخارجية سامح شكرى صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران، لتمثيل مصر فى مراسم العزاء الرسمية للرئيس الإيرانى الراحل إبراهيم رئيسى، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومرافقيهم، الذين وافتهم المنية يوم الأحد الماضى إثر حادث أليم.

صرح بذلك السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير سامح شكرى سوف يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته في مراسم العزاء، مؤكداً تضامن جمهورية مصر العربية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة في هذا الظرف الدقيق.

ولقي الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته ومرافقيهم مصرعهم في حادث تحطم مروحية في شمال غربي إيران يوم الأحد الماضي.