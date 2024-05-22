شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة نافية تسريب امتحان علوم الإعدادية: جروبات الغش تضلل الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نشر أسئلة امتحان مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية، بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024.

جاء ذلك بعد تداول عدد من المجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا بشأن تسريب امتحان العلوم لطلاب الصف الثالث الإعدادي قبل توزيعه في لجان الامتحانات.

وقالت المديرية عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": "جروبات الغش تضلل أولياء الأمور والطلاب بامتحانات الشهادة الإعدادية لمادة العلوم اليوم".

ويؤدي طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، امتحان مادتي العلوم والتربية الفنية، وذلك ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024.

وتنطلق لجنة امتحان مادة العلوم الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر لمدة ساعتين، وتبدأ لجنة امتحان مادة التربية الفنية الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا، وتستمر لمدة ساعتين.

ويختتم طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الجيزة، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، غدًا الخميس، بأداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، و(التربية الرياضية – خاص بمدرسة السعيدية الرياضية).