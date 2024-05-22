شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا بفلسطين.. دول أوروبية تبنت نفس القرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ظل استمرار المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، تحركت النرويج وأيرلندا وإسبانيا للاعتراف بدولة فلسطين، فى ضربة جديدة لرئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو.

وأعلن رئيس وزراء النرويج، يوناس جار ستوره، اليوم الأربعاء، أن النرويج ستعترف بدولة فلسطينية اعتبارا من 28 من الشهر الجاري، كما أعلنت إسبانيا نيتها الاعتراف فى اليوم نفسه.

وقال رئيس الوزراء النرويجي، في تصريحات له اليوم، إنه يتعين علي أوسلو الإبقاء على البديل الوحيد الذي يوفر حلا سياسيا للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء وهو دولتان تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن.

وكانت السويد، أول عضو في الاتحاد الأوروبي في أوروبا الغربية يعترف بدولة فلسطينية رسميًا في عام 2014.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية ، إن الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي التي اعترفت بالفعل بالدولة الفلسطينية، ولكنها اتخذت الخطوة قبل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، هي بلغاريا وقبرص وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر ومالطا وبولندا ورومانيا.

واستدعت إسرائيل سفيريها فى أيرلندا والنرويج بعد تحرك بلديهما نحو الاعتراف بدولة فلسطين.

من جانبه، قال مصدر مطلع لوكالة رويترز، إن الحكومة الأيرلندية ستعلن الاعتراف بدولة فلسطينية، اليوم الأربعاء،

وكانت، إيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى، قد أشارت فى الأسابيع الأخيرة إلى أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية، معتبرة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم في المنطقة.

وقالت الحكومة الأيرلندية، مساء الثلاثاء، إن رئيس الوزراء ووزير الخارجية سيتحدثان إلى وسائل الإعلام صباح الأربعاء، لكنها لم تذكر تفاصيل.