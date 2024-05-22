شكرا لقرائتكم خبر عن 72% من القراء يطالبون بزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة حصة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية، أيد غالبية القراء مطالب زيادة حصة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية.

وأيد 72% من القراء مطالب مطالب زيادة حصة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية، بينما عارض 28% من القراء مطالب زيادة حصة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية.