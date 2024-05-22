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إسبانيا تلحق بالنرويج وأيرلندا وتعترف بالدولة الفلسطينية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني، اعتراف بلاده بدولة فلسطين اعتبارا من 28 مايو، مؤكدا أن هذا الاعتراف ليس موجها ضد أحد، بل من أجل التعايش السلمي، وحتى لا يتحول القانون الدولى إلى قانون الغاب.

قال رئيس الحكومة الإسبانية، في كلمة امام البرلمان، إن رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو يواصل تدمير غزة، ويدعى بان الاعتراف بدولة فلسطينية في مصلحة حماس، مشددا على ان التهديدات الخارجية لم تتراجع لكن سنواجهها عبر الآليات الديموقراطية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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