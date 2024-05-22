شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تلحق بالنرويج وأيرلندا وتعترف بالدولة الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني، اعتراف بلاده بدولة فلسطين اعتبارا من 28 مايو، مؤكدا أن هذا الاعتراف ليس موجها ضد أحد، بل من أجل التعايش السلمي، وحتى لا يتحول القانون الدولى إلى قانون الغاب.

قال رئيس الحكومة الإسبانية، في كلمة امام البرلمان، إن رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو يواصل تدمير غزة، ويدعى بان الاعتراف بدولة فلسطينية في مصلحة حماس، مشددا على ان التهديدات الخارجية لم تتراجع لكن سنواجهها عبر الآليات الديموقراطية.