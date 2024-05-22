شكرا لقرائتكم خبر عن طرح شيكارة البطاطس وزن 5 كيلو بـ30 جنيها فى معرض المتحف الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، شيكارة البطاطس وزن 5 كيلو بسعر 30 جنيهًا فى معرض السلع الغذائية المقام تحت شعار " خير مزارعنا لاهالينا " بالمتحف الزراعى فى الدقى .

أوضح سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمشرف العام على المنافذ، أن الوزارة تبذل جهود كبيرة لمضاعفة الكميات المعروضة من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذها، وتواصل ضخ السلع بتخفيضات كبيرة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

جدير بالذكر، أن وزارة الزراعة تمتلك مزارع لإنتاج اللحوم إلى جانب زراعات محمية تابعة لها ومزارع لإنتاج البيض والدواجن بأسعار محفضة للغاية، مقارنة بالأسعار الخارجية لمواجهة ارتفاع الأسعار.