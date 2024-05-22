شكرا لقرائتكم خبر عن موعد إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائى الترم الثانى بالاسم ورقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل أولياء أمور طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي بمحافظة الجيزة، عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، وطرق الحصول عليها، وذلك بالتزامن مع انتهاء أعمال الامتحانات لطلاب صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية.

ونظمت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف السادس الابتدائي بمحافظة الجيزة، في الفترة من الخميس 9 مايو إلى الخميس 16 مايو 2024، أدى خلالها الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية يوم الخميس 9/5/2024، وامتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية يوم الأحد 12/5/2024، وامتحان مادتي اللغة الإنجليزية،. والدراسات الاجتماعية يوم الثلاثاء 14/5/2024، وامتحان مادتي الرياضيات، وICT يوم الخميس 16/5/2024.

وعن نتيجة الفصل الدراسي الثاني، من المقرر أن تعلن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، خلال الأيام القادمة، موعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لكل طلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الامتحانات بالكامل، وإنهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، إذ يواصل طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي أداء امتحاناتهم بالفصل الدراسي الثاني.

وستعلن المديرية نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل بشكل موحد على مستوى المحافظة، على أن يتم تقسيمها على أيام للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور ومنع حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على درجات المواد بالفصل الدراسي الثاني بالاسم ورقم الجلوس، بعد إعلانها من خلال كشوف النتائج التي ستعلق بلوحة الإعلانات داخل المدارس بشكل مباشر دون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم وجهت بالعمل على تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الثاني وتجميع درجات الطلاب أول بأول، مع تطبيق قواعد الدقة والشفافية، مشيرة إلى أن إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية سيكون من خلال الإدارات والمديريات، موضحة أنه لا يوجد وقت معين لإعلان نتائج الامتحانات ولكن الإدارات التى تنتهى من رصد وتصحيح درجات التلاميذ فى صفوف النقل تعلن نتائج الطلاب من خلال المدارس مباشرة وخاصة تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي، حيث يتم تجميع درجات الطلاب بالفصلين الدراسيين.