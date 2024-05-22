شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وتوقعات بانخفاض الحرارة 5 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن بدء انخفاض درجات الحرارة بداية من الجمعة، بمعدل 4 و5 درجات.

وتابعت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لـ"صباح الخير يا مصر"، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستصبح 34 درجة يوم الجمعة، مع انخفاض درجات الحرارة في المناطق الشمالية والساحلية، موضحة أن المعدل الطبيعي فى درجات الحرارة في هذه الفترة حوالي 33 درجة.

قالت "غانم " أن فصل الربيع مازال مستمر حتى الآن، وينتهى رسميا في 20 يونيو 2024، ويبدأ فصل الصيف لمدة 3 أشهر، موضحة أن درجات الحرارة تكون مرتفعة بشكل أكبر في فصل الصيف.