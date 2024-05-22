شكرا لقرائتكم خبر عن "موكب مهيب يرافق النعش" طهران المحطة الثانية فى رحلة جثمان إبراهيم رئيسى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع مئات الآلاف من الإيرانيين الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسي ومرافقيه الذين لقوا مصرعه في حادث تحطم مروحية يوم الأحد الماضى، من بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، وتجمعت الحشود في جامعة طهران ومحيطها.

وكان أدى المرشد الإيراني علي خامنئي صلاة الجنازة، صباح اليوم الأربعاء، على جثمان الرئيس الإيرانى الراحل.

ومن المقرر أن يوارى جثمان رئيسي الثرى غدا الخميس في مدينة مشهد وهي مسقط رأسه في شمال شرق إيران.

حضر الجنازة كبار المسئولين وقادة الحرس الثوري الإيراني، وكان بين الحضور أيضا رئيس وزراء العراق، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وبث التلفزيون الإيرانى لقطات لتجمع آلاف الإيرانيين في وقت مبكر الأربعاء في وسط طهران للمشاركة في مراسم تشييع الرئيس الإيراني، وتجمّعت الحشود في جامعة طهران ومحيطها.

وتستمر رحلة نعش الرئيس الإيرانى حتى غدا الخميس، فيما بدأت أمس في تبريز، كبرى مدن شمال غرب البلاد التي قضى رئيسي قربها في حادث تحطم المروحية.

وأمس عقب الانتهاء من تبريز، نقلت النعوش المغطاة بالعلم الإيراني إلى مدينة قم المقدسة حيث أقيمت مراسم شارك فيها آلاف المشيعين، وفق وكالة ايرنا.

ومساء أمس نقلت النعوش إلى العاصمة طهران، وتقام مراسم تشييع من المصلى الكبير فى جامعة طهران حتى ميدان آزادى (الحرية)، وغدا ستكون المحطة الأخيرة للنعوش حيث سيتم سيوارى جثمان رئيسي الثرى في مشهد.