شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثتين جديدتين من ضحايا غرق ميكروباص معدية أبو غالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشل رجال الإنقاذ النهرى جثتى فتاتين بحادث غرق ميكروباص من أعلى معدية أبو غالب بمنطقة منشأة القناطر ليرتفع عدد الوفيات إلى 13 فتاة ويستكمل رجال الإنقاذ عمليات البحث داخل مياه النيل .

ولازال رجال الضفادع البشرية تواصل البحث عن جثث الضحايا في تواجد أمنى مكثف بمحيط الحادث ومشاركة قوات من محافظة المنوفية في الحادث.

أشارت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى أن السيارة التي سقطت فى النيل بمنطقة منشأة القناطر، كانت قادمة من مركز أشمون، في محافظة المنوفية، يستقلها عدد من الفتيات يعملن بشركة لتصدير الفاكهة، وخلال نقل السيارة عبر المعدية من اتجاه المنوفية إلى منطقة منشأة القناطر بالجيزة، سقطت السيارة بالمياه.



ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد غرق سيارة بالرياح البحيري في منشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري.



