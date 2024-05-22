شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يرحب باعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج بدولة فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن ترحيبه بالخطوة التي اتخذتها كل من إسبانيا وأيرلندا والنرويج ب الاعتراف بدولة فلسطين.

وأضاف الامين العام في منشور له على موقع إكس "احيي وأشكر الدول الثلاث علي تلك الخطوة التي تضعها علي الجانب الصحيح من التاريخ في هذا الصراع"

ودعا الدول التي لم تفعل ذلك الي الاقتداء بالدول الثلاث في خطوتها المبدئية الشجاعة، مهنئا فلسطين علي هذا التطور الايجابي.