شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: حجز مواعيد مقابلات التقدم لوظائف اليونان حتى 13 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل، عن حجز جميع مواعيد المقابلات الشخصية، للتقدم لشغل أحد فرص العمل المُعلن عنها للمصريين باليونان، حتى يوم 13 يونيو 2024، مشيرة إلى أنه سيتم فتح باب الحجز مُجددا لإجراء المقابلات بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

وكان قد دعا حسن شحاتة وزير العمل، الشباب المصري الراغب في العمل في مجال الزراعة الموسمية باليونان، سرعة التقديم، للحصول على فرصة عمل، وذلك بالتسجيل على قاعدة البيانات التابعة للوزارة، لترشيحه للعمل فى طلبيات اليونان التى تتلقاها الوزارة للعمل في الموسم الزراعي لعام 2024، بشكل موسمي،ذلك على الرابط التالي للتسجيل بشكل مباشر https://egyres.manpower.gov.eg/ أوالدخول على موقع الوزارة الرسمي: www.manpower.gov.eg..وإتباع الخطوات التالية:

1- الضغط على أيقونة "حجز موعد للعمالة الموسمية بالاتحاد الأوروبي".

2- تسجيل البيانات.

3- طباعة إيصال الحجز ورقي أو صورة على الهاتف.

4- إحضار المستندات المطلوبة "،أثناء المقابلة " أصل جواز السفر وصورة منه على أن يكون ساري لمدة سنة على الأقل ".

وأوضح أن التقديم مجاني، ولا يوجد وسطاء، أو مكاتب تابعة للوزارة في هذا الشأن، وأن التقديم بشكل مباشر مع الوزارة فقط، طبقا للشروط والأوراق المطلوبة، لافتا إلى أنه من قام بالتسجيل قبل ذلك، ولم يحضر مقابلة بالوزارة، عليه التسجيل، وحجز موعد جديد، وأن يراعي المتقدم عند حجز الموعد أن تكون أيام عمل غير أيام العطلات الأسبوعية "الجمعة والسبت"، والأجازات الرسمية.