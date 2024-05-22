شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة دمغ المصوغات: سعر الذهب الحالى فى السوق عادل لمن يريد الشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة، دمغ المصوغات والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن سعر الذهب حاليا عادل فى السوق المحلى مقارنة بالسعر العالمى، وهى مناسبة لمن يريد شراء المعدن الثمين فى الوقت الحالى.

وأضاف اللواء أحمد سليمان، لـ" الخليج 365" أن لجان المصلحة تستمر في تكثيف الرقابة على الأسواق، تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية للتأكد من سلامة عيارات المشغولات والسبائك الذهبية المعروضة للبيع ودمغها بالدمغة الحكومية بالمصلحة، وذلك في إطار حرص الوزارة على عدم تعرض المواطنين لأى غش أو تدليس من بعض ضعاف النفوس، مطالبا أي مواطن لديه مشكلة تتعلق بالمعدن الثمين عليه التواصل مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين وسيتم اتخاذ كل اللازم من أجل مصلحة المواطن والحفاظ على حقوقه