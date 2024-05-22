مساء الجمعة.. الجيزة: قطع المياه لمدة 8 ساعات بهذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه لمدة ٨ ساعات عن مركز الصف مساء الجمعة لأعمال الصيانة.

وأشارت "الجيزة"، في بيان صادر عنها، الأربعاء، إلى قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال الصيانة بخط المياه العكرة قطر ١٢٠٠ مم.

وأوضحت "الجيزة"، أن الأمر سوف يستلزم قطع المياه عن مركز الصف والقرى التابعة له، لمدة ٨ ساعات بدءًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 24 مايو 2024، وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 25 مايو 2024؛ لإنهاء أعمال الصيانة.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالالتزام بالمواعيد المحددة للاعمال؛ لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة، مشددًا على رئيس مركز الصف بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أية معوقات.

وتابعت "الجيزة"، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.