لتفادي الموجة الحارة.. توصيات مهمة للمزارعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

وجَّه الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز تغيرات المناخ بوزارة الزراعة، عددًا من النصائح التي يجب على المزارعين مراعاتها؛ لتفادي الآثار السلبية للموجة الحارة التي تمر بها البلاد.

يأتي ذلك في ظل ما تشهده أجواء البلاد خلال الفترة الحالية من موجة شديدة الحرارة على معظم الأنحاء؛ الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على المحاصيل الزراعية بمختلف أنواعها.

وقال فهيم، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": إن هناك عدة توصيات يجب على المزارعين مراعاتها حتى لا تتعرض محاصيلهم للتلف أو التعفن؛ وهي:

1- يمنع تعفير المحاصيل بالكبريت الزراعي على كل الزراعات أو رش مبيدات جهازية أو زيوت معدنية أو نحاسيات خلال هذه الفترة تمامًا.

2- تأجيل زراعة أو شتل محاصيل العروة الصيفية والخضر والفاكهة حتى انتهاء الموجة تماماً.

3- يحظر ضم أو دراس القمح يومي الخميس والجمعة.

4- يحظر على مزارعي البصل استخدام الخمائر خلال هذه الفترة؛ بغرض التحجيم، مع عدم زيادة كمية مياه الري في الريات الأخيرة.

5- يحظر على مزارعي البنجر زيادة كمية الري أو صرف البوتاسيوم في الأواخر.

6- يمنع على مزارعي البطاطس استخدام منظمات النمو أو مشتقات الخميرة في التحجيم؛ حتى لا تتعرض إلى مشكلات في التخزين، ولا يفضل ترك البطاطس بعد التقليع فترة طويلة في مواجهة الشمس؛ خصوصًا فترة الظهيرة.

7- يحظر على مزارعي الفراولة الرش بالأحماض الأمينية تماماً أو زيادة كمية الري عن اللازم، وذلك لتفادي ارتفاع الرطوبة حول النباتات وتزيد وتيرة أعفان الجذور والأمراض المحبة للرطوبة.

8 - يحظر على مزارعي الفلفل والباذنجان والفاصوليا زيادة كمية الأزوت والإقلال من استخدام أي أحماض أمينية؛ خصوصًا الهيومات.

8- يحظر على مزارعي الكمون والكراوية والكزبرة استخدام محفزات النمو بكثافة في الزراعات المتأخرة؛ لأنها ستزيد من وتيرة الأمراض الصيفية والأكاروسات.

9- يحظر على مزارعي المانجو والعنب التوقف عن رش أي أحماض أمينية أو سيتوكينينات والاكتفاء برش مركبات البوتاسيوم؛ خصوصًا البوتاسيوم فوسفيت وسليكات البوتاسيوم.

10- يحظر على مزارعي الزيتون التوقف عن التسميد الأزوتي بكل صوره أو الاكتفاء بنترات الكالسيوم فقط أو حامض النيتريك في التربة الكلسية.

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