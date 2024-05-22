قسم خط السير لزيادة الأجرة.. تحرك أمني تجاه سائق ميكروباص بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" بشأن قيام قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بالإسكندرية، بتقسيم خط السير لزيادة أجرة الركوب المُقررة.

وقال الوزارة في بيانها، إنه بالفحص وبسؤال الشاكي وأفاد بأنه قام باستقلال السيارة المشار إليها من منطقة المنشية متوجه إلى منطقة العوايد وقام بدفع تعريفة الأجرة المقررة وعند وصول سائق السيارة إلى منطقة سموحة قام بإنزال الركاب رغم تقاضيه قيمة التعريفة المقررة له ورفض التوصيل إلى منطقة العوايد إلا بعد تقاضي أجرة أخرى. وتم تحديد وضبط السيارة وقائدها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.