شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة ينهون الامتحانات والمديرية تستعد لإعلان النتيجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسي 2023 / 2024، بمادة الهندسة، ويترقب الطلاب بعد انتهاء الامتحانات ظهور النتيجة خاصة وأن أعمال التصحيح كانت تتم يوميا بعد انتهاء الامتحانات.

من جانبها أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تم عقد ورش بشكل يومى للتأكيد على ضوابط و آليات التصحيح بكل مادة ، وهو ما يؤدى لإعلان النتائج مبكرا .

وأدى 201372 طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة (العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع والدولية) فى 8007 لجنة، من بينهم 190377 طالبا وطالبة بالإعدادية العامة (96322 طالبا وطالبة)، و413 طالبًا وطالبة بالإعدادية المهنية، و123 طالبًا وطالبة بالإعدادية الرياضية، و82 طالبًا وطالبة ضعاف السمع، و57 طالبًا وطالبة مكفوفين، و3048 طالبًا وطالبة دمج، كما تضم لجنة مستشفى 57357 (11) طالبًا وطالبة، والدولية طالبًا وطالبة.

وجاءت تعليمات تقدير درجات الامتحانات كالآتى :



_ الإطلاع المستمر على أداء المصححين لمعرفة وتحديد سير التصحيح وإذا اكتشف خلل ما فى تصحيح فى إحدى الغرف آو أحد المظاريف يطلب من الذين قاموا بتصحيح المظروف إعادة تصحيحه .

_ لايحوز لرئيس لجنة التصحيح إعفاء أى مصحح من عملية التصحيح الإ فى الحالات الضرورية ورئيس اللجنة مسئولاً عن ذلك.

_ مراجعة نموذج الإجابة المخصص للحجرة والتأكد منه والإلتزام به و مناقشة الإجابات الآخرى و اعتماده من الموجه العام .

_ توضع درجة الفقرة المقالية على يسار الإجابة وليست على إجابات الطالب .

_ التوقيع للمقدر والمراجع بجانب درجة السؤال المكلف بها بالإسم وعلى المرايا خارج الورقة .

_ مراجعة الورقة الحاصلة على أقل من درجة النجاح بثلاث درجات بدقة.

_ سرعة إرسال نتيجة العينة العشوائية قبل بداية عملية التقدير الشاملة على الرابط المرسل على الجروب.

_ فى حالة عدم وجود إجابة فقرة يكتب متروك ولا تقدر ب(صفر) التقدير صفر لإجابة الخطأ فقط .

_ تراجع مراجعة دقيقة الورقة الحاصلة على الدرجة النهائية وكذلك الورقة الحاصلة على صفر وتوقيع الموجه الأول على الغلاف بشكل واضح مع كتابة ( تستحق أو لا تستحق) .

_ على رئيس لجنة التصحيح ( الموجه الأول) إعداد إحصاء تقريبية بنسبة النجاح بكل فرع ثم نسبة عام للمادة كاملة .

_ ضرورة التنبيه على مقدرى الدرجات والمراجعين عدم تغيير السؤال الذى أسند إليهم وتم إثباتها فى الكشوف الرسمية حتى نهاية التصحيح.