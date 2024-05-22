شكرا لقرائتكم خبر عن الطب البيطرى يطلق قافلة بيطرية لتقديم الخدمات العلاجية بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، قافلة بيطرية وقائية إرشادية علاجية بقرية أشروبة التابعة لإدارة بني مزار والعزب التابعة و المجاورة، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية ل 715 رأس ماشية.

تأتى القافلة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير وبناءًا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .

وأوضحت الوزارة أنه تم توفير كافة اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لإنجاز أعمال القافلة، حيث يتم تعريف المربيين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التى تلقاها وأيضًا تعريف المربيين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.