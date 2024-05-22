شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: توريد 16130 طن قمح للصوامع حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن هناك متابعة مستمرة ويومية لانتظام عمليات توريد القمح هذا العام 2024 حيث بلغ إجمالي ماتم توريده علي مستوي محافظة القاهرة بالكامل حتى الآن 16130 طنا منذ بدء عملية التوريد.

وأكد محافظ القاهرة، على جاهزية الصوامع والشون والهناجر بشكل دائم ومراعاتها لكافة الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين حفاظًا على المحصول، مع التأكيد على منع تداول الأقماح خارج نطاق أماكن التخزين المخصصة لها، والمتابعة المستمرة لأعمال الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسة تضم جميع الأجهزة التنفيذية.

وأضاف محافظ القاهرة، أن عملية توريد القمح تعد بمثابة مهمة قومية، حيث تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا بمحصول القمح ولا تدخر جهدًا فى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين عند القيام بعملية التوريد.

وشدد محافظ القاهرة، على مسؤولي اللجان بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح وفحصه من قبل الأعضاء المنوطين بذلك، وتذليل العقبات التي تواجه اللجان وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة مع إعداد تقرير يومى بالكميات التى يتم توريدها.