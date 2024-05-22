شكرا لقرائتكم خبر عن 130 سؤالا فى مادة الفلسفة لطلاب الثانوية العامة.. راجع قبل الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد طلاب الثانوية العامة، للامتحانات، عبر الاطلاع على مزيد من المراجعات والتدريبات والأسئلة في مختلف المواد الدراسية؛ ليكونوا على استعداد تام والتدريب على شكل أسئلة الامتحان وضمان الحصول على الدرجات النهائية.

ويقدم ”الخليج 365”، في السطور التالية مراجعة نهائية لمادة الفلسفة والمنطق في صورة نماذج استرشادية للامتحان، تتضمن أسئلة اختيار من متعدد بإجاباتها، يتمكن من خلالها الطلاب الإلمام بالمنهج بشكل مبسط وسريع والتدريب على شكل أسئلة الامتحان، وذلك من إعداد محمد رضوان، أستاذ الفلسفة والمنطق.



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وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا تغيير فى امتحانات الثانوية العامة عن العام الماضي، موضحة أن الأسئلة ستكون بنفس مواصفة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الماضى، كما أن الاختبار يعقد ورقيا بالكامل، سواء للأسئلة الاختيارية أو المقالية، ولن يتم السماح للطالب بدخول اللجان الامتحانية بالتابلت.

وطالبت الوزارة، الطلاب بالتظليل الكامل للدائرة الدالة على الإجابة الصحيحة فى كراسة البابل شيت أثناء الإجابة عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة، والتأكد بأن الدائرة تم تظليلها بشكل كامل لا بطريقة خاطئة أو نصف تظليل أو مجرد خطوط.