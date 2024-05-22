شكرا لقرائتكم خبر عن موعد إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد طلاب صفوف النقل بمرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي بمحافظة الجيزة، لمعرفة نتائج امتحاناتهم بالفصل الدراسي الثانى (الدور الأول) للعام الدراسي 2023/2024.

وأدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى امتحاناتهم بالفصل الدراسي الثاني في الفترة من يوم الأربعاء 8/5/2024 إلى يوم الأربعاء 15/5/2024.

وانتظمت امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي في الفترة من يوم الخميس الموافق 9/5/2024 إلى يوم الخميس 16/5/2024.

وأدى طلاب الصف الأول الإعدادي امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الفترة من يوم الأربعاء 8/5/2024 إلى يوم الأربعاء 15/5/2024.

وبدأت امتحانات الصف الثانى الإعدادي يوم الخميس الموافق 9/5/2024 واستمرت حتى يوم الخميس 16/5/2024.

وفي كشوف واضحة داخل المدارس، ستعلن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، خلال الأيام القادمة، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع طلاب صفوف النقل، وذلك بعد انتهاء أعمال الامتحانات بالكامل وإنهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

وبعد إعلان النتائج، من حق الطالب التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثاني، إذ يتاح للطالب في صفوف النقل التقدم بطلب تظلم على النتيجة في الإدارة التعليمية التابع لها، متبعًا الخطوات التالية:

1-قوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

2-سداد الرسوم المقرره طبقًا للنشرة المالية الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم.

3-يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها .

4-بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره ويتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته.. وفي حال أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.