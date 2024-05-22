شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية :
- الطماطم 7.5 جنيه.
- البصل 13.5 جنيه.
- البطاطس بـ 16 جنيها .
- الجزر بـ 10 جنيهات .
- بطاطا 12 جنيها.
- الخيار ب 15.5 جنيه.
الباذنجان الأبيض بـ 18.5 جنيه.
- الكوسة بـ 15 جنيها.
- الباذنجان العروس بـ18.5جنيه.
- الفلفل البلدى بـ 10 جنيهات.
- الفلفل الألوان بـ 40 جنيها .
- الليمون بـ 30 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء بـ 28 جنيها.
- بطيخ 13.5 جنيه.
- البسلة 27 جنيها.
- الموز البلدي بـ 23.5 جنيه
- البطيخ 15 جنيها.
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