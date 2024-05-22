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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ وزارة التموين

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة  والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة  اليوم بالمجمعات الاستهلاكية  :

- الطماطم 7.5 جنيه.

‏- البصل 13.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 16 جنيها  .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 10 جنيهات .

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار ب 15.5 جنيه.

‏‎الباذنجان الأبيض بـ 18.5 جنيه.

- الكوسة بـ 15 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس بـ18.5جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 10 جنيهات.

‏- الفلفل الألوان بـ 40 جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 30 جنيها.

- الفاصوليا الخضراء بـ 28 جنيها.

- بطيخ 13.5 جنيه.

- البسلة 27 جنيها.

- الموز البلدي بـ 23.5 جنيه

- البطيخ 15 جنيها.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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