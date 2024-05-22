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وزارة الصحة تكشف 7 طرق للحماية من الإصابة بضغط الدم.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 7 طرق يمكن من خلالها الوقاية من الصغط والكشف المبكر عن الإصابة به .

وبحسب وزارة الصحة والسكان : يمكن الوقاية من ارتفاع ضغط الدم من خلال اتباع النصائح التالية

- الامتناع عن التدخين

- عدم الإفراط في استخدام ملح الطعام

- استبدال ملح الطعام بالليمون والخل والتوابل

- الامتناع عن الأغذية المعلبة مثل الصلصة .

-!ممارسة وتقليل الوزن

- الإكثار من تناول الخضار والفواكه الطازجة


7 طرق للحماية من الاصابة بضغط الدم

 

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