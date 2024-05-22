شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف 7 طرق للحماية من الإصابة بضغط الدم.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 7 طرق يمكن من خلالها الوقاية من الصغط والكشف المبكر عن الإصابة به .

وبحسب وزارة الصحة والسكان : يمكن الوقاية من ارتفاع ضغط الدم من خلال اتباع النصائح التالية

- الامتناع عن التدخين

- عدم الإفراط في استخدام ملح الطعام

- استبدال ملح الطعام بالليمون والخل والتوابل

- الامتناع عن الأغذية المعلبة مثل الصلصة .

-!ممارسة الرياضة وتقليل الوزن

- الإكثار من تناول الخضار والفواكه الطازجة