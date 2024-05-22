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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف 7 طرق للحماية من الإصابة بضغط الدم.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 7 طرق يمكن من خلالها الوقاية من الصغط والكشف المبكر عن الإصابة به .
وبحسب وزارة الصحة والسكان : يمكن الوقاية من ارتفاع ضغط الدم من خلال اتباع النصائح التالية
- الامتناع عن التدخين
- عدم الإفراط في استخدام ملح الطعام
- استبدال ملح الطعام بالليمون والخل والتوابل
- الامتناع عن الأغذية المعلبة مثل الصلصة .
-!ممارسة الرياضة وتقليل الوزن
- الإكثار من تناول الخضار والفواكه الطازجة
7 طرق للحماية من الاصابة بضغط الدم
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