شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تحتفل بعيد الشهيدة دميانة بديرها فى البرارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل دير القديسة دميانة بالبرارى بكفر الشيخ بعيد استشهادها الذى تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وبدأ الاحتفال منذ 10 أيام، بينما أقيمت عشية العيد أمس الأول وصَلَّاها الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبرارى ورئيس الدير، وشاركه الأنبا ارميا الأسقف العام، والأنبا صليب أسقف ميت غمر، ونيافة الأنبا اكسيوس أسقف المنصورة، وتم في نهاية العشية وضع الحنوط والأطياب على المقبرة الرخامية التي تحوي جسد الشهيدة، وصلى نيافة الأنبا ماركوس قداس العيد.

واحتفلت إيبارشية شبين القناطر، أمس، بعيد تكريس كنيسة للشهيدة دميانة، الذى احتفلت به الكنيسة القبطية.

وصلى نيافة الأنبا نوفير أسقف الإيبارشية صلوات العشية بكنيسة الشهيد أبى سيفين والشهيدة دميانة بمدينة الخانكة التابعة للإيبارشية، وطيّب نيافته رفات الشهيد أبى سيفين والشهيدة دميانة بمشاركة عدد من الآباء كهنة الإيبارشية.



احتفال عيد القديسة دميانة



أساقفة الكنيسة الأرثوذسية والأباء الكهنة



الأنبا إرميا يطيب الرفات