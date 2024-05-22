شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المرافق تتعاقد مع فندق اتحاد العمال لتوفير إقامة لأعضائها المغتربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، برئاسة هشام فؤاد، أنه تم التعاقد مع فندق المؤسسة الثقافية العمالية، التابع لاتحاد العمال، لتوفير إقامة للعاملين المغتربين وأسرهم ممن يتلقون العلاج بمستشفى الكهرباء، وتوفير إقامه بالقرب من المستشفي لسهولة وسرعة التنقل، وذلك برسوم مخفضة حرصاً على دعم ورعاية العاملين وأسرهم ممن يعانون من عدم توافر أماكن للإقامة.

وأوضحت النقابة، أنه يستفيد بالخصم حاملي كارنية النقابة العامة للمرافق العامة، لافته إلى أنه يمكن الحجز من خلال التواصل مع اللجنة النقابية التابعة لكل شركة.

وأضافت أن أسعار الإقامة في الغرفة المفردة 220 جنيها، والغرفة المزدوجة 250 جنيها، والثلاثية 300 جنيه، والسويت 400 جنيه.