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هيئة الدواء تكشف أهم أعراض تسمم الحمل.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية عن أعراض تسمم الحمل مؤكدة أنه لابد من الرجوع للطبيب بشكل سريع عن وجود هذة الأعراض.

 

وتتمثل الأعراض بحسب هيئة الدواء في النقاط التالية :-

 

-ارتفاع ضغط الدم ( من أهم الأعراض).​
-زيادة نسبة البروتين في البول، أو ظهور مؤشرات أخرى تدل على وجود مشاكل في الكلى.​
-انخفاض مستويات الصفائح في الدم. ​
-ارتفاع إنزيمات الكبد.​
-الصداع الشديد.​
-تغيُّرات في الرؤية، بما في ذلك فقدان الرؤية المؤقت أو تشوش الرؤية أو الحساسية تجاه الضوء.​
-ضيق النفس نتيجةً لوجود سائل في الرئتين.​
-ألم في الجزء العلوي من البطن، يكون عادةً أسفل الأضلاع بالجانب الأيمن.​
-الغثيان أو القيء.​
-زيادة الوزن والتورُّم من الأعراض المعتادة أثناء الحمل الصحي، ومع ذلك، من المحتمل أن تكون زيادة الوزن المفاجئة أو التورُّم المفاجئ - خاصةً في الوجه واليدين- مؤشرًا لمقدمات تسمم الحمل.​
-هناك خطر أن تُصاب الأم بتشنجات أو جلطات بالمخ والتي يمكن أن تشكل تهديدًا لحياة الأم والطفل، ولكنها نادرة.​

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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