شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف أهم أعراض تسمم الحمل.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية عن أعراض تسمم الحمل مؤكدة أنه لابد من الرجوع للطبيب بشكل سريع عن وجود هذة الأعراض.

وتتمثل الأعراض بحسب هيئة الدواء في النقاط التالية :-

-ارتفاع ضغط الدم ( من أهم الأعراض).​

-زيادة نسبة البروتين في البول، أو ظهور مؤشرات أخرى تدل على وجود مشاكل في الكلى.​

-انخفاض مستويات الصفائح في الدم. ​

-ارتفاع إنزيمات الكبد.​

-الصداع الشديد.​

-تغيُّرات في الرؤية، بما في ذلك فقدان الرؤية المؤقت أو تشوش الرؤية أو الحساسية تجاه الضوء.​

-ضيق النفس نتيجةً لوجود سائل في الرئتين.​

-ألم في الجزء العلوي من البطن، يكون عادةً أسفل الأضلاع بالجانب الأيمن.​

-الغثيان أو القيء.​

-زيادة الوزن والتورُّم من الأعراض المعتادة أثناء الحمل الصحي، ومع ذلك، من المحتمل أن تكون زيادة الوزن المفاجئة أو التورُّم المفاجئ - خاصةً في الوجه واليدين- مؤشرًا لمقدمات تسمم الحمل.​

-هناك خطر أن تُصاب الأم بتشنجات أو جلطات بالمخ والتي يمكن أن تشكل تهديدًا لحياة الأم والطفل، ولكنها نادرة.​