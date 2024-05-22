شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف أهم أعراض تسمم الحمل.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية عن أعراض تسمم الحمل مؤكدة أنه لابد من الرجوع للطبيب بشكل سريع عن وجود هذة الأعراض.
وتتمثل الأعراض بحسب هيئة الدواء في النقاط التالية :-
-ارتفاع ضغط الدم ( من أهم الأعراض).
-زيادة نسبة البروتين في البول، أو ظهور مؤشرات أخرى تدل على وجود مشاكل في الكلى.
-انخفاض مستويات الصفائح في الدم.
-ارتفاع إنزيمات الكبد.
-الصداع الشديد.
-تغيُّرات في الرؤية، بما في ذلك فقدان الرؤية المؤقت أو تشوش الرؤية أو الحساسية تجاه الضوء.
-ضيق النفس نتيجةً لوجود سائل في الرئتين.
-ألم في الجزء العلوي من البطن، يكون عادةً أسفل الأضلاع بالجانب الأيمن.
-الغثيان أو القيء.
-زيادة الوزن والتورُّم من الأعراض المعتادة أثناء الحمل الصحي، ومع ذلك، من المحتمل أن تكون زيادة الوزن المفاجئة أو التورُّم المفاجئ - خاصةً في الوجه واليدين- مؤشرًا لمقدمات تسمم الحمل.
-هناك خطر أن تُصاب الأم بتشنجات أو جلطات بالمخ والتي يمكن أن تشكل تهديدًا لحياة الأم والطفل، ولكنها نادرة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز