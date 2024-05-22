شكرا لقرائتكم خبر عن بدأنا الإجازة.. طلاب أولى ثانوى بالجيزة يختتمون امتحانات الفصل الدراسى الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي بمحافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، بأداء امتحان مادة الكيمياء.

وعبرت طالبات مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية للبنات، التابعة لإدارة الدقي التعليمية، عن سعادتهن بانتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني وبدء الإجازة نهاية العام الدراسي، مشيرين خلال حديثهن لـ"الخليج 365" إلى أن امتحان مادة الكيمياء، كان في مستوى الطالب المتوسط، وتضمن بعض الأسئلة الصعبة التي تحتاج إلى تفكير.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي يوم الأربعاء 8/5/2024 امتحان مادة اللغة العربية، والسبت 11/5/2024 امتحان مادتي الفيزياء، والفلسفة، والإثنين 13/5/2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، والأربعاء 15/5/2024 امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية، والجغرافيا، والسبت 18/5/2024 امتحان مادة الرياضيات، والإثنين 20/5/2024 امتحان مادتي الأحياء، والتاريخ، واليوم الأربعاء امتحان مادة الكيمياء.

ومن المقرر أن تعلن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، خلال الأيام القادمة، موعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لكل طلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الامتحانات بالكامل، وإنهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

وستعلن المديرية النتائج لطلاب صفوف النقل بشكل موحد على مستوى المحافظة، على أن يتم تقسيمها على أيام للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور ومنع حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية.