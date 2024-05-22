شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية ترسم "قمص" جديدا فى سيدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صل الأنبا دانييل أسقف سيدنى القداس الإلهى فى كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارمينا بمنطقة Bexley بيكسلى بسيدنى، وشاركه الأنبا بسادة مطران إخميم وساقلتة، الذى يزور الإيبارشية حاليًّا، وعقب صلاة الصلح أقيمت صلوات نوال الأب القس عبد المسيح جرجس كاهن الكنيسة ذاتها رتبة القمصية.

وشارك فى الصلوات الآباء كهنة الكنيسة وخورس شمامستها وشعبها.

وشهدت إيبارشية سيدني بأستراليا الأسبوع الماضى رسامة أحد كهنتها قمصًا و 30 من أبنائها شمامسة، بيد الأنبا دانييل أسقف الإيبارشية.

وكان نيافته صلى القداس الإلهى صباح السبت فى كنيسة القديسين الأنبا أبرآم والقمص ميخائيل البحيري بمنطقة بيكهرست سيدني نيو ساوث ويلز، وعقب صلاة الصلح، رسم كاهن الكنيسة ذاتها الأب القس لوقا مالك قمصًا، وكذلك رسم 13 من أبنائها شمامسة فى رتبة إبصالتس، ومثلهم فى رتبة أغنسطس، إلى جانب 4 فى رتبة إيبدياكون.



جانب من رسامة قمص جديد فى سيدنى