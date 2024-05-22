شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة: ما تم تداوله اليوم من أسئلة ليس له صله بامتحانات المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخامس لامتحانات الفصل الدراسي الثاني (الدور الأول)، تسليم وتوزيع أسئلة امتحان مادتي العلوم والتربية الفنية لطلاب الشهادة الإعدادية، وامتحان مادة الكيمياء لطلاب الصف الأول الثانوي، من مقر المطبعة السرية بالمديرية، وذلك بتواجد أمني لكل إدارة تعليمية وفى حراسة مشددة من رجال الشرطة والحماية المدنية بالجيزة.

جاء ذلك بحضور مديرى عموم الإدارات التعليمية، وبناءً على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وبعد الانتهاء وأثناء التوزيع، اجتمع وكيل الوزارة بمديري العموم والمتابع المقيم، وتحاور معهم حول السلبيات التي تم رصدها من خلال غرفة العمليات والعمل على تلافيها لراحة الطلاب وأولياء الأمور.

واطمأن وكيل الوزارة على وصول الأسئلة إلى اللجان في الوقت المحدد، ثم تابع سير الامتحان من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، مؤكدًا أن الامتحانات تسير سيرًا حسنًا.

وفي سياق متصل، تابعت غرفة العمليات المركزية بالمديرية منذ الصباح الباكر جروبات الغش وتتبعت مصدرها، وصرح وكيل الوزارة بأن ما تم تداوله في الصباح الباكر لامتحان العلوم للشهادة الإعدادية ليس له صله بامتحانات محافظة الجيزة، وأن جروبات الغش تبتز أولياء الأمور وتوهم الطلاب.

وأهاب وكيل الوزارة بأولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء الجروبات الهدامة، مشيرًا إلى أنه تم التنويه بخطورة الأمر على مستقبل جيل، وجارٍ التواصل مع الجهات الأمنية لمعرفة مصدر الشائعات.