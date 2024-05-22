شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر: داعش والقاعدة ينشطان فى منطقة الغرب والساحل الإفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الهجمات، مؤكدًا أن نيجيريا تعانى من الهجمات التى تشنها عصابات مسلحة فى مناطق مختلفة، بالإضافة إلى مواجهتها تنظيمات إرهابية مثل بوكو حرام وداعش والقاعدة.

وأشار المرصد إعلان السلطات فى نيجيريا عن مقتل نحو 40 شخصًا فى هجومين مسلحين استهدفا قرى محيطة بمنطقة مناجم بوسط البلاد، هذا ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجومين.



وفى تصريحات صحفية، أفاد والى منطقة بلاتو (وسط)، أن الهجمات المسلحة أدت إلى مقتل 40 شخصًا فى حصيلة أولية بخلاف أعداد كبيرة من الإصابات، مؤكدًا اختطاف العشرات من سكان القرى المتضررة فيما نزح بعض السكان إلى مناطق مجاورة.