شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم الإسكندرية": لم ترد شكاوى بشأن امتحان الصف الثانى الثانوى على "التابلت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بمتابعة عدد من مدارس المحافظة، وتم التنويه بجميع اللجان عن المفردة الواردة في رقم ( ب ) في السؤال الخامس، واستهل جولته التفقدية بمتابعة لجنة الامتحان بمدرسة اللبان الابتدائية بإدارة الجمرك ، وذلك بحضور روحية أبوغالي مدير عام الإدارة ، كما قام بمتابعة لجنة الامتحان بمجمع فاطمة الزهراء الرسمي لغات وأشاد مدير المديرية بانضباط العملية الامتحانية والتزام الطلاب والمعلمين بالتعليمات الصادرة بشأن الامتحانات، ووضع دليل اللجان وجدول الامتحانات في مكان واضح، وكذلك هدوء اللجان والتزام مراقبي الأدوار بمهامهم وتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب .

ومن ناحية أخرى، قام مدير المديرية بمتابعة امتحانات الصف الثاني الثانوي الإليكترونية من خلال أجهزة الحاسب اللوحي ( التابلت ) بمدرسة جمال الدين الأفغاني ، موضحًا أنه لم تَرِد أية شكاوى لغرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف عمليات الإدارات بشأن امتحانات اليوم.

يأتى ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،و اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة سير العملية الامتحانية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالتعليم الثانوي والشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 / 2024 والتي بدأت السبت الماضي وتنتهي الخميس المقبل الموافق 23 من مايو الجاري .