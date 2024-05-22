شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استمرار الأجواء شديدة الحرارة اليوم وغدا والقاهرة تسجل 39 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء اليوم الأربعاء وغدا الخميس، لافته إلى أن أعلى درجات حرارة متوقعة على القاهرة الكبرى اليوم 39 درجة .

وشهد اليوم الأربعاء، ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية واستمرار الموجه شديدة الحرارة ، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء ، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم نشاط رياح على بعض المناطق قد تكون مثير للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، كما أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 28، والإسكندرية العظمى 36 والصغرى 23، ومطروح العظمى 35 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29.