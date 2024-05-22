شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا والنرويج وأيرلندا تعترف بدولة فلسطين.. وسلوفينيا تعتزم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاعتراف بدولة فلسطينية.. إشارات وجهتها بعض الدول الأوروبية فى الأسابيع الأخيرة إلى أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية، واليوم اتخذت النرويج وأيرلندا وأسبانيا هذه الخطوة بالإعلان رسميا الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.

واستدعى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، السفيرين الإسرائيليين من أيرلندا والنرويج إلى إسرائيل للتشاور بشكل فوري، على خلفية إقرار الدولتين بالاعتراف بدولة فلسطينية.







رئيس وزراء إسبانيا



رئيس وزراء أيرلندا



رئيس وزراء سلوفينيا



رئيس وزراء النرويج



روبرت غولوب رئيس وزراء سلوفينيا:

الوضع فى غزة بأنه كارثى ويشهد خرقا لكل قوانين حقوق الإنسان

سلوفينيا ستعترف بالدولة الفلسطينية الشهر المقبل

بيدرو سانتشيث رئيس وزراء إسبانيا:

الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو الحل الوحيد لتعزيز الاستقرار بالمنطقة

سنواصل الضغط على المجتمع الدولى لمساندة الفلسطينيين ودعم حقوقهم

سايمن هاريس رئيس وزراء أيرلندا:

اتخذنا قرارا بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة كخطوة سياسية أساسية

الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو الحل الوحيد من أجل السلام

حل الدولتين هو الطريق الوحيد لإنهاء دائرة العنف

يوناس جار رئيس وزراء النرويج:

الاعتراف بدولة فلسطينية قد يؤدى فى النهاية إلى استئناف العملية نحو تحقيق حل الدولتين

الحرب فى غزة جعلت من الضرورى حل القضية الفلسطينية لتحقيق السلام