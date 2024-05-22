شكرا لقرائتكم خبر عن المراجعة النهائية فى الأحياء للثانوية العامة.. أسئلة مهمة هتساعدك فى الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب طلاب وطالبات الثانوية العامة، انطلاق امتحانات العام الدراسي 2023/2024، إذ تبدأ الامتحانات بالمواد غير المضافة للمجموع يومى 10 و12 يونيو المقبل، وتنطلق امتحانات المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو المقبل وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستكون متزنة وبعيدة عن التعقيدات ومتدرجة من حيث الصعوبة بحيث تفرز مستوى الطلاب، مشددة على أن كل امتحان يتضمن جزئيات سهلة وبسيطة، بالإضافة إلى أسئلة متوسطة تحتاج إلى تفكير ومجموعة من الأسئلة للطالب المتفوق، بحيث تحدد مستوى الطلاب بشكل عام مقارنة بزملائه على مستوى الجمهورية.

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ولمساعدة طلاب الثانوية العامة على مراجعة المواد الدراسية والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات، يقدم مراجعة نهائية شاملة لكل مواد الثانوية العامة الدراسية، وأبرز ما فيها من أجزاء ومفاهيم، بالإضافة إلى أهم وأقوى الأسئلة الاسترشادية على المنهج الدراسي، وذلك من إعداد كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم.

وفيما يلي عدد من الأسئلة المقالية الهامة في مادة الأحياء، إعداد محمد المصري خبير تدريس مادة الأحياء، يستطيع من خلالها طلاب الثانوية العامة التدريب على شكل أسئلة الامتحان، واختبار مذاكرته وإلمامه بالمنهج قبل الامتحان.



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