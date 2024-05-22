شكرا لقرائتكم خبر عن زحام مرورى بسبب كسر خط مياه رئيسى بميدان الحلمية فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد ميدان الحلمية بالقاهرة كسر خط مياه رئيسى، قبل كوبرى الحلمية، وهو ما أثر على الخدمة فى المناطق التى يغذيها الخط، كما تسبب فى ازدحام مرورى.

من جانبه، تفقد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أعمال إصلاح كسر خط المياه، والتى تتم من خلال شركة مياه القاهره الكبرى، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من الإصلاحات خلال ساعة.

وفى سياق آخر، أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن إنجازاتها البارزة في مجال التوعية والمشاركة المجتمعية واستطلاع الرأى خلال الربع الأول من عام 2024، حيث أسهمت إدارة التوعية في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المياه والحفاظ عليها من خلال سلسلة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي استهدفت مختلف الفئات العمرية والمجتمعية.

واستهدفت إدارة التوعية المؤسسات التعليمية بمختلف مراحل التعليم الأساسي والمعاهد الأزهرية، حيث نظمت 240 نشاطاً توعوياً. شملت هذه الأنشطة زيارات ميدانية لمحطات إنتاج مياه الشرب لتعريف الطلاب بمراحل إنتاج المياه، مما عزز فهمهم لأهمية الحفاظ على هذا المورد الحيوي، كما ساهمت إدارة التوعية في رسم البسمة على وجوه الأطفال الأيتام من خلال المشاركة في تنظيم فعالية يوم اليتيم بالتنسيق مع مديرية الشئون الاجتماعية ووعظ الأزهر الشريف. تم تنفيذ الفعالية بنادي مياه الشرب بالقاهرة، مما أضفى جوًا من الفرح والسرور على الأطفال المشاركين.



نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال الإصلاح



كسر ماسورة مياه



كسر ماسورة مياه