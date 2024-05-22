شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تسلم الأمهات المثاليات وسام الكمال من الطبقة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الأمهات المثاليات لعام 2024 بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تسلمن وسام الكمال من الطبقة الثانية، تقديرًا لجهودهن وعطائهن، فضلا عن تسلمهن المكافأة المخصصة لهن، والتي تم زيادتها من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه لكل أم فائزة في المسابقة، تنفيذأ لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث توجهن بالشكر لرئيس الجمهورية لحرصه على تكريمهن وزيادة المكافأة المخصصة لهن.

ووجهت الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لرئيس الجمهورية لحرصه على عقد احتفالية سنوية في شهر مارس من كل عام لتكريم المرأة المصرية والأمهات المثاليات، وهي رسالة تؤكد تقدير الدولة لدور المرأة ومكانتها المهمة في المجتمع، خاصة أن الاحتفالية والتكريم من قبل رئيس الجمهورية تؤثر في نفوس كل السيدات وتترك في أنفسهن قصة وأثرًا طيبا لا يمكن أن ينسى.

وأكدت القباج أن السيدات المصريات يساهمن في تنمية أسرهن وفي خدمة المجتمع والمساهمة في سوق العمل، كما أن الأمومة مهمة إنسانية ورحلة عطاء لسيدات ربما لم يلدن، ولكن عطاءهن لا يقل عن أمهات أخريات، مشيرة إلى أن مؤشرات إعلاء قيمة المرأة والسعي الدؤوب لكفالة حقوقها تمثلت في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، وفي تكافؤ الفرص التعليمية، وفي برامج الصحة المتكاملة للمرأة المصرية وفي برامج الدعم النقدي ودعم المرأة المعيلة، وفي التمكين الاقتصادي والشمول المالي، والمشروعات متناهية الصغر، وفي تنصيب المرأة في الحقائب الوزارية والقيادية، وإطلاق جائزة التميز الحكومي للمرأة، وفي مجابهة ديون الغارمات، ودعم النساء ذوي الإعاقة، وفي رعاية ومساندة أمهات الشهداء والمصابين، وفي التصدي لكافة مظاهر العنف ضد النساء، وفي توقير السيدات المسنات، بالإضافة إلى نشر ثقافة حماية المرأة، وتمكينها، وتنميتها بالاستعانة بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، والاهتمام بالمرأة وبدورها هو جزء لا يتجزأ من التنمية وهو قطعاً يقودنا إلى الاستدامة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة بدورها تولى المرأة اهتمامًا كبيرًا في كافة برامجها، فالوزارة لديها مراكز استضافة المرأة، وهي إحدي الآليات لحماية النساء ضحايا العنف، من خلال توفير المسكن والرعاية والتأهيل والتمكين الاقتصادي لدعم أي امرأة تمر بظروف اجتماعية أو عائلية صعبة، وتحتاج إلى دعم ومساندة وتمكين نفسي واجتماعي وثقافي ومهني، وتهدف بشكل أساسي إلى توفير الخدمات المتكاملة اللازمة لحماية النساء المعرضات للخطر وإيوائهم، من خلال تأمين المأكل والملبس وخدمات التدريب والتأهيل والتعافي الجسدي والنفسي، والتوعية الصحية والإرشادية، والمساعدة القانونية للمستفيدة والسعي لحل مشكلاتها بما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان، كما تنفذ الوزارة المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية « مودة» والذي يعمل على تأهيل المقبلين على الزواج.

وأفادت القباج أن برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» كفل منذ اليوم الأول لإطلاقه كافة حقوق المرأة خاصة الأولى بالرعاية والأكثر هشاشة منهن وخصص لها العديد من الأولويات التي كان على رأسها أولوية استهدافها واستخراج بطاقات الدعم النقدي بأسمائهن وتلقي الدعم عن أسرتهن لضمان توجيهه بما يرونه لازما لتسيير أمورهن وأمور بيوتهن وأطفالهن، ووصلت نسبة حاملي بطاقات الدعم النقدي من السيدات 74% بالمقارنة بالرجال الذين بلغت نسبتهم 26% فقط، فضلا عن الدور المهم الذي يؤديه برنامج « وعي للتنمية المجتمعية» في تصحيح وتصويب الأفكار والمفاهيم الخاطئة، حيث تؤدي الرائدات المجتمعيات والتي وصل عددهن إلى 15 ألف رائدة دورا مهما في نشر الوعي الصحيح وتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، كما يشاركن في العديد من الحملات التى تنفذها الوزارة ومنها مواجهة ظاهرة الزواج المبكر والعنف ضد المرأة وبالوعى مصربتتغير للأفضل، وغيرها من الحملات التي تكون المرأة شريكا أساسيا بها.

الجدير بالذكر أن الأمهات المثاليات لعام 2024 هن كالتالي: المركز الأول على مستوى الجمهورية أنيسة فريد منصور متولي من محافظة الدقهلية، والسيدة وفاء أحمد محمد على من محافظة كفر الشيخ في المركز الثاني، تيسير محمود دهيم محمد من محافظة مطروح في المركز الثالث على مستوى الجمهورية.

وجاءت الأمهات المثاليات لكل محافظة كالتالي: أميمة طلعت على السيسي الأولي على محافظة المنوفية، إلهام عبد الحميد عبد الحميد الأولي على محافظة الغربية، نجلاء مستجير أحمد الأولي على محافظة بورسعيد، نجاح محمود صابر الأولي على محافظة الجيزة، عبير عباس محمد محمود الأولي على محافظة الإسماعيلية، عرب حسن على عاشور الأولي على محافظة البحيرة، فاطمة جابر بدوي حسين الأولي على محافظة بني سويف، فاطمة السيد منصور محمد الأولي على محافظة السويس، أم هاشم إبراهيم عبد الكريم الأولي على محافظة الوادي الجديد، صباح صالح سليمان حسن الأولي على محافظة شمال سيناء، عزة مجاهد السيد فريخة الأولي على محافظة دمياط، جده صادق إبراهيم سيد أحمد الأولي على محافظة المنيا، مرثا إبراهيم عوض جرجس الأولي على محافظة الأقصر، عايدة سعيد أبادير روفائيل الأولي على محافظة القاهرة، ابتسام حمدي أحمد عبد العزيز الأولي على محافظة البحر الأحمر، مسعدة محمد محمد هنيدي الأولي على محافظة الإسكندرية، منى محمد على خليفة الأولي على محافظة أسيوط، زينب عبد القادر عبد العال الأولي على محافظة الفيوم.

كما جاءت روجينا فوزي بهادر نور الأولي على محافظة سوهاج، مريم وهيب يعقوب عطاالله الأولي على محافظة قنا، وهيبة أحمد حليم عبد اللطيف الأولي على محافظة جنوب سيناء، عزة عبد الفتاح عبد الستار سلامة الأولي على محافظة الشرقية، وفاء عواد عبد العزيز حمزة الأولي على محافظة القليوبية، هدى أحمد عبدالله أحمد الأولي على محافظة أسوان.

أما الأم المثالية لابن من ذوي الإعاقة فهي شهيرة راضي محمد عمر من محافظة مطروح، والأم المثالية على مستوى الجمهورية لعام 2024 من ذوي الهمم فهي شادية عبد الحكيم يوسف من محافظة الغربية، أما فيما يتعلق بالأم البديلة، فجاءت فرح حسين عبد القادر عمر من محافظة الجيزة الأولي على مستوى الجمهورية، أما فيما يتعلق بالأم التي لديها أحد المشروعات الصغيرة في إطار سياسة الوزارة للتشجيع علي التمكين الاقتصادي ومن قرى حياة كريمة، فقد جاءت كوثر محمود إبراهيم من محافظة أسيوط الأولي على مستوى الجمهورية، وجاءت الأم صباح دياب سيد أحمد أمًا مثالية لشهيد من القوات المسلحة، والأم هدى عبد الحميد حسنين أمًا مثالية لشهيد من الشرطة.



كما تم تكريم أمل على حسن محمد من محافظة أسيوط لتميزها كأم في مبادرة" لا أمية مع تكافل"، مرفت توفيق غانم خالد من محافظة المنوفية لتميزها كأم " رائدة اجتماعية".